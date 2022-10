Após anos a arrastar-se por Hollywood, parece que finalmente vai avançar uma nova versão de "Barbarella" para as salas de cinema.

A imprensa norte-americana confirmou que a atriz Sydney Sweeney foi a eleita para ser a protagonista do novo projeto, que ainda está numa fase muito preliminar de preparação: não tem realizador, produtor ou argumentista, muito menos uma data de estreia.

A célebre BD "Barbarella", criada em 1962 por Jean-Claude Forest, já teve uma famosa versão cinematográfica em 1968, realizada por Roger Vadim e protagonizada por Jane Fonda.

A história andava à volta de uma bela astronauta que navegava pela galáxia enviada pelo presidente da Terra. Mas num futuro onde não há guerras e o sexo é uma prática muito evoluída, algo está a colocar em risco a paz da galáxia: uma arma construída por um criminoso chamado Duran Duran.

Embora não tenha sido um sucesso de bilheteira, o filme de 1968 gerou um culto e, não obstante ter ganho dois Óscares na década de 1970, permanece um dos títulos mais icónicos na carreira de Jane Fonda.

Sydney Sweeney confirmou implicitamente o seu envolvimento com uma partilha nas redes sociais da arte gráfica do filme original e a mensagem "chegou a altura de salvar o universo".

A atriz norte-americana de 25 anos foi revelada pelas séries "Euphoria" e "The White Lotus", ambas da HBO, que lhe valeram nomeações para os prémios Emmy.

Os trabalhos chamaram a atenção de Hollywood, principalmente do estúdio Sony Pictures, que a elegeu para contracenar ao lado de Dakota Johnson na adaptação da banda desenhada da Marvel "Madame Web", que chegará aos cinemas em fevereiro de 2024, e de um outro filme, uma adaptação do livro "The Registration", de Madison Lawson.