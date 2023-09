A Netflix divulgou esta terça-feira o 'teaser trailer' de "A Fuga das Galinhas: Estamos Fritas", a muita aguarda sequela do clássico em "stop motion" (animação por volumes) do famoso estúdio de animação Aardman.

Lançado em 2000, o primeiro filme, realizado por Peter Lord com Nick Park, foi um grande fenómeno de popularidade tanto na Europa como nos EUA e continua a ser o maior sucesso de bilheteiras de sempre do género.

A história passava-se na quinta de criação de galinhas do casal Tweedy, situada em Yorkshire, onde uma corajosa e persistente galinha chamada Ginger (na versão original com voz de Julia Sawalha) procurava conduzir as restantes companheiras de cativeiro a uma fuga organizada. As tentativas resultavam sempre em fracasso até surgir na quinta um galo americano e bem-falante chamado Rocky (voz de Mel Gibson).

Na sequela, "tudo está em jogo para Ginger e o resto da galinhada quando os perigos do mundo humano lhes batem à porta. Mas as nossas aves valentes não se deixam intimidar e estão dispostas a tudo, até a abdicar da sua liberdade, para salvar a comunidade galinácea. Desta vez, o objetivo não é fugir do perigo... é enfrentá-lo com penas e bicadas!", resume a sinopse oficial divulgada pela plataforma.

A surgir como a grande vilã está a senhora Tweedy, novamente com a voz de Miranda Richardson, enquanto a voz de Ginger agora é a de Thandiwe Newton e Rocky passou para Zachary Levi.

No filme original regressam apenas Jane Horrocks (Babs), Imelda Staunton (Bunty) e Lynn Ferguson (Mac), juntando-se ao novo elenco com Bella Ramsey (Molly), David Bradley (Fowler), Romesh Ranganathan (Nick), Daniel Mays (Fetcher), Josie Sedgwick-Davies (Frizzle) e Nick Mohammed (Dr Fry).

Realizado por Sam Fell ("Por Água Abaixo", "ParaNorman"), "A Fuga das Galinhas: Estamos Fritas" fica disponível a 15 de dezembro.

TRAILER.