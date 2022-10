Daniel Craig foi nomeado Companheiro da Ordem de São Miguel e São Jorge (CMG), a mesma condecoração de James Bond, a personagem que interpretou na ficção durante cinco filmes.

O ator de 54 anos recebeu a honra em reconhecimento da sua carreira em cinema e teatro das mãos da Princesa Ana durante uma cerimónia de investidura na manhã desta terça-feira, no Castelo de Windsor.

As redes oficiais da Família Real partilharam a fotografia do momento com uma frase clássica dos filmes: "We've been expecting you" ["Estávamos à sua espera"].

A Ordem de São Miguel e São Jorge é uma honra destinada a personalidades por importantes serviços à Commonwealth ou nações estrangeiras e é a sexta mais antiga no sistema britânico.

Na ficção, o espião criado por Ian Fleming foi condecorado com o CMG no livro "From Russia with Love" ("007 - Ordem Para Matar"), publicado em 1953, que foi dez anos o segundo filme da saga, com Sean Connery.

Já o "serviço ativo" de Daniel Craig foi entre o 21º e 25º filmes, de 2006 a 2021.