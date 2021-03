Um estudante de doutoramento em Design da Universidade de Aveiro (UA) criou um website de divulgação dos cartazes do cinema português, divulgou hoje (2) a instituição de ensino superior.

Desenvolvido por Igor Ramos, a iniciativa chama-se “cartazdecinemaportugues.pt” e procura dar resposta a “uma lacuna de várias décadas, que só recentemente começou a ser endereçada, através da organização de exposições e de alguns contributos académicos”.

“Este projeto procura dar maior visibilidade aos cartazes, através de uma curadoria digital, com o fornecimento de dados relativos à sua autoria e catalogação”, explica Igor Ramos.

Na página da Internet são também incluídas considerações acerca do design e da ligação que estabelecem com os filmes que anunciam, “além de algumas declinações sob a forma de outros materiais gráficos ‘contaminados’ pela linguagem gráfica do cartaz”.

O projeto quer “celebrar esse artefacto muitas vezes esquecido por quem escreve as histórias do cinema e do design portugueses”, sublinha Igor Ramos.

No site cartazdecinemaportugues.pt figuram já vários cartazes, sendo que “todas as semanas é adicionado um novo cartaz”, estando o projeto também presente nas redes sociais Instagram, Twitter e Facebook, onde pode ser encontrado através do handle @cartazcinemapt.

São ainda adicionadas pequenas entrevistas vídeo com designers gráficos responsáveis pela criação de cartazes de cinema nacionais, “onde falam, na primeira pessoa, acerca do seu processo criativo”.

Na “primeira temporada” são entrevistados Ana Teresa Ascensão (já online no website e no YouTube), Catarina Sampaio, José Brandão, João Botelho e ilhas studio.