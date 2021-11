Angelina Jolie criticou a proibição de exibição de "Eternals (Eternos)" em vários países do Médio Oriente, salientando que quem está "zangado", "ameaçado" ou não aceita a presença de personagens gay no filme da Marvel "é ignorante".

Esta sexta-feira, a atriz reagiu numa conferência de imprensa na Austrália às notícias da véspera de que a estreia a 11 de novembro tinha sido discretamente cancelada na Arábia Saudita, Kuwait e Qatar após a Marvel, via Disney, ter recusado os cortes exigidos pelas autoridades de censura.

Não foi dada uma justificação oficial aos exibidores locais, mas a homossexualidade é oficialmente ilegal em vários países do Golfo e fontes indicaram ao The Hollywood Reporter que era provável que a decisão tivesse sido tomada por causa da presença de um casal do mesmo sexo e o primeiro super-herói abertamente gay.

O filme chega a mostrar um beijo "apaixonado" entre Phastos (Brian Tyree Henry) e o marido Ben (Haaz Sleiman).

Posteriormente, Bahrain e Omã juntaram-se à lista e fontes da publicação online Deadline dizem que a razão foi terem exigido, juntamente com a Arábia Saudita, cortes adicionais para lá das cenas de intimidade, o que o estúdio recusou.

Já a razão para o bloqueio no Kuwait e Qatar não será apenas o beijo, mas a representação de deuses e profetas, considerada blasfémia nestes países.

"Fico triste por esses espectadores. E estou orgulhosa da Marvel por recusar cortar essas cenas. Ainda não percebo como é que vivemos num mundo hoje em que ainda há quem não queira ver a família que Phastos tem ou a beleza dessa relação e desse amor. Como alguém está zangado com isso, ameaçado por isso, não aprova ou aprecia isso é ignorante", disse Angelina Jolie, citada pelo news.com.au.

"Eternals (Eternos)" irá estrear nos Emirados Árabes Unidos, Jordânia, Líbano e Egito, respeitando a prática habitual de não incluir quaisquer cenas íntimas, hetero ou homossexuais.

Realizado por Chloé Zhao, a recente vencedora dos Óscares por "Nomadland - Sobreviver na América", e ainda com Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Salma Hayek, Lauren Ridloff, Lia McHugh, Don Lee, Barry Keoghan e Kit Harington, o filme já chegou aos cinemas portugueses.

VEJA O TRAILER.