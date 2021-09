A Marvel nunca o escondeu: os seus filmes são planeados "para maiores de 13 anos" nos EUA, uma classificação que permite chegar ao maior número possível de jovens.

Mas na Rússia, "Eternals" será apenas para maiores de 18, de acordo com o "site" russo de cinema Kino Metro, o que significa que está interdito ao público adolescente.

Não foi avançada nenhuma razão específica para a penalização, mas ela não é inédita e pensa-se que está relacionada com a presença em "Eternals" da primeira personagem abertamente gay no Universo Cinematográfico Marvel, Phastos (Brian Tyree Henry), que segundo as notícias, também partilhará um beijo com o seu marido no filme de Chloé Zhao ("Nomadland").

Uma lei que entrou em vigor em 2013 na Rússia pune com multa ou prisão qualquer ato de "propaganda" homossexual exibida a menores.

No caso dos filmes, a opção não tem sido banir, mas aplicar uma classificação etária que, na prática, limita o seu impacto nas bilheteiras ou decreta o seu fracasso comercial.

Em 2017, as autoridades não acolheram os apelos para que fosse banida a versão em imagem real de "A Bela e o Monstro" com Emma Watson por incluir uma personagem secundária homossexual, LeFou (interpretado por Josh Gad), optando por classificá-la para maiores de 16.

No mesmo ano, uma nova versão de "Power Rangers" passou de maiores de 16 para 18, uma decisão em cima da hora que também não foi explicada pelas autoridades ou a distribuidora mas aconteceu após um político de extrema-direita ter feito comentários contra a presença de Trini, a Power Ranger Amarela.

Já em 2019, "Rocketman" foi proibido para menores de 18 anos e ainda censuradas todas as cenas de beijos, amor ou sexo oral entre homens, o que causou alguma estranheza pois dois anos antes foi autorizado sem cortes "Bohemian Rapsody", sobre o vocalista dos Queen, Freddie Mercury.

Ainda com Angelina Jolie, Richard Madden, Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lauren Ridloff, Lia McHugh, Don Lee, Barry Keoghan e Kit Harington, "Eternals (Eternos)" tem estreia exclusiva nos cinemas portugueses prevista para 4 de novembro.

VEJA O TRAILER LEGENDADO