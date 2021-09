Jason Momoa divulgou o novo fato de Arthur Curry em "Aquaman and the Lost Kingdom", a sequela do sucesso de 2018 que está em rodagem em Londres.

Numa pausa da intensa campanha de promoção do seu novo filme "Dune", o ator partilhou com os seus fãs a imagem do fato clássico, em dourado e verde e o tridente, e a nova, em que o rei de Atlântida usa uma armadura em azul platinado.

"Segundo assalto. Novo fato. Mais ação", anunciou o gigantesco ator, celebrizado pelo papel de Khal Drogo na série "A Guerra dos Tronos".

O realizador James Wan também partilhou imagens de Arthur Curry/Aquaman e revelou que ele e o argumentista David Leslie Johnson se inspiraram no fato do super-herói na banda desenhada "Aquaman (vol. 2)", uma minissérie de quatro números da autoria de Neal Pozner lançada em 1986.

Ao elenco do segundo filme regressam Amber Heard, Patrick Wilson e Dolph Lundgren, bem como Yahya Abdul-Mateen II como o perigoso Black Manta, que nas respostas à partilha de Jason Momoa deixou uma advertência: "Conheço um fato que pode fazer-te concorrência".

"Aquaman and the Lost Kingdom" chegará aos cinemas a 16 de dezembro de 2022.