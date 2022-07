Estará o público a cansar-se da Marvel? Ou há um excesso de oferta? Ou nem uma coisa nem outra, já que os resultados ainda são muitos milhões de dólares?

"Thor: Amor e Trovão" perdeu 68% das receitas de bilheteira nas salas dos EUA ao segundo fim de semana de exibição, confirmando uma má tendência de quedas abruptas após uma estreia gigantesca dos filmes da fase quatro do Universo Cinematográfico Marvel [MCU, pela sigla original].

Trata-se o quarto filme do MCU a cair mais de 65% e todos pertencem à fase mais recente lançada apenas num ano: os outros foram "Viúva Negra", "Homem-Aranha: Longe de Casa" e "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura". Bem perto ficou "Eternals", com 61%, e só "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis" teve uma queda considerada mais próxima dos filmes do género, com 53%.

Uma das razões é que os fãs correm para ver estes filmes o mais depressa possível pera evitarem os "spoilers" que rapidamente circulam nas redes sociais.

Mas há outro dado: como destaca a análise do Box Office Mojo, "Thor 4" parece estar a ser prejudicado pela reação morna dos fãs, apesar de ser o primeiro com Chris Hemsworth como protagonista após a bem sucedida revitalização da personagem em "Thor: Ragnarok" (2017), manter o realizador Taika Waititi, trazer de volta Natalie Portman como Jane Foster e apresentar prestações muito elogiadas de Christian Bale como o vilão Gorr e Russell Crowe como Zeus.

De facto, o filme juntou-se aos recentes "Eternals" e "Doutor Estranho 2", além do mais antigo "Thor" (2011), como as exceções entre os 29 títulos do MCU que não receberam uma variação da classificação "A" dos inquéritos CinemaScore feitos aos espectadores à saída das salas.

Apesar da tendência das bilheteiras, os analistas notam que este é o equivalente a "um problema de gente rica": o novo "Thor" já passou os 500 milhões de dólares de receitas a nível mundial, enquanto o último "Homem-Aranha" tornou-se o terceiro maior sucesso de bilheteira de sempre, com 1,9 mil milhões, e mesmo "Doutor Estranho" chegou aos 954 milhões.

Ainda assim, a publicação Deadline pergunta-se se a erosão de resultados não se deverá à diluição da Marvel: entre janeiro de 2021 e julho de 2022, foram lançados seis filmes e sete séries no Disney+.

O próximo filme que será analisado muito de perto para confirmar se a tendência das quedas abruptas veio para ficar é a sequela de "Black Panther", que chega em novembro.