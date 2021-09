A Netflix divulgou o trailer oficial de "Exército de Ladrões", que conta a história do que se passou antes de Zack Snyder nos mostrar um assalto a uma Las Vegas cheia de zombies.

Na prequela de "Exército dos Mortos", descobrimos uma das personagens, Ludwig Dieter, a trabalhar na caixa de um banco de província quando uma misteriosa mulher (Nathalie Emmanuel, da saga "Velocidade Furiosa") o recruta para se juntar a um bando de infames criminosos procurados pela Interpol. Segue-se uma aventura alucinante em que os patifes tentam arrombar uma série de lendários cofres impenetráveis por toda a Europa.

Além de ser o protagonista, Matthias Schweighöfer também realiza o filme, produzido na Alemanha por Deborah Snyder, Zack Snyder e Wesley Coller, a partir de um argumento de Shay Hatten, um dos argumentistas de "Exército dos Mortos".

Além da prequela, a Netflix também deu ordem para avançar com uma série animé antes da estreia do filme Zack Snyder que entrou no ranking dos maiores lançamentos originais da plataforma.

"Exército de Ladrões" fica disponível a 29 de outubro.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.