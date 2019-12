O casaco de couro, que usava na cena final do filme de 1978, era uma das peças mais importantes das mais de 500 que tinha colocado à venda.

O comprador anónimo surge com o rosto borrado no vídeo que mostra o momento em que devolve o casaco, dizendo que lhe pertencia a ela e à "alma coletiva" de todos os que gostava dela, não devendo estar na posse de um milionário para este ter o direito de se gabar nos seus clubes.

"As chances de vencer um cancro recorrente usando as mais modernas terapias emergentes são mil vezes maiores do que alguém aparecer do nada, comprando o seu item mais famoso e querido e devolver-lho", explicou a uma visivelmente emocionada Olivia Newton-John, que disse que foi a coisa mais generosa que fizeram por ela e que gostaria de colocar o casaco em exposição no centro de tratamento.

