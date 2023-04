Após vários anos em preparação e com avanços e recuos, está a caminho uma nova aventura cinematográfica com o famoso ursinho peruano: a rodagem de "Paddington 3" arranca a 24 julho, confirmou o Studiocanal.

Os filmes de 2014 e 2017 com a personagem que viajou até Londres e encontrou um novo lar junta da família Brown foram grandes e aclamados sucessos de bilheteira globais que se tornaram rapidamente clássicos para toda a família.

O elenco juntava Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Imelda Staunton, Michael Gambon e Julie Walters. Cada um no seu filme, Nicole Kidman e Hugh Grant brilharam como vilões.

Para a popularidade foi também decisivo Ben Whishaw como a voz de "Paddington", que regressou na série de animação no Nickelodeon, com duas temporadas já produzidas e a terceira a caminho.

A suceder a Paul King como realizador estará Dougal Wilson, a fazer a estreia nas longas-metragens após uma carreira em vídeos de música e publicidade.

Apesar de estar ocupado noutros projetos em Hollywood, o primeiro realizador mantém um papel ativo nos bastidores do novo projeto e terá um crédito na criação da nova história.

"Depois de dez anos a trabalhar nos filmes 'Paddington', sinto-me absurdamente protetor do ursinho e estou muito feliz que Dougal estará lá para segurar a sua pata enquanto embarca na sua terceira aventura no grande ecrã. O trabalho de Dougal não é menos do que surpreendente: engraçado, belo, sincero, imaginativo e totalmente original. Uma vez, a tia Lucy pediu-nos para 'Por favor, tomem conta deste urso'. Sei que Dougal fará isso de forma admirável", destacou King no comunicado oficial esta segunda-feira, citado pelo Deadline.

Já o visado destacou que "como um grande fã dos dois primeiros filmes, estou muito entusiasmado (e também um pouco intimidado) por continuar a história de Paddington. É uma responsabilidade enorme, mas todos os meus esforços estarã focados em fazer um terceiro filme que honre o amor que tantas pessoas têm por este urso tão especial".

Segundo o Deadline, ainda não há anúncio oficial sobre o elenco, mas é esperada uma "combinação" entre regressos e novos atores.