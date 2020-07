"Ele não está de todo errado" e todos podem fazer melhor: de uma forma diplomática, os realizadores Anthony e Joe Russo apoiaram as críticas do ator Anthony Mackie à falta de diversidade do cinema da Marvel.

A dupla de irmãos foi responsável por quatro dos filmes mais importantes do Universo Cinematográfico: "Capitão América: O Soldado do Inverno" (2014), "Capitão América: Guerra Civil" (2016), "Vingadores: Guerra do Infinito" (2018) e "Vingadores: Endgame" (2019).

No final de junho, o intérprete de Sam Wilson/Falcão no Universo Cinematográfico explicou que as equipas dos filmes em que entrou eram maioritariamente compostas por profissionais brancos.

"Incomodou-me a sério o facto de ter feito sete filmes da Marvel em que cada produtor, cada realizador, cada duplo, cada estilista, cada assistente de produção, cada pessoa tem sido branca", explicava no programa especial de entrevistas da Variety "Actors on Actors".