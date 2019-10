É a primeira reação oficial da Disney às críticas de Martin Scorsese e Francis Ford Coppola aos filmes da Marvel.

Há poucas semanas, numa entrevista à revista Empire, o lendário cineasta de "Taxi Driver", "O Touro Enraivecido" ou "Tudo Bons Rapazes" iniciou uma tempestade mediática ao comparar os filmes a "parques de diversão", dizendo que "não eram cinema".

Mais tarde, Coppola, o amigo e colega de geração que, entre outros, dirigiu a saga "O Padrinho", carregou nos tons, dizendo que ele tinha sido "bondoso" nos comentários porque os filmes eram, na verdade, "desprezíveis".

"Estou intrigado com isso. Se eles querem queixar-se dos filmes, certamente que estão no seu direito, não me incomoda, mas fico incomodado pelas pessoas que fazem esses filmes”, começou Bob Iger numa conferência do Wall Street Journal na terça-feira.