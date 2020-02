Para salvar a irmã, um motorista tem de se infiltrar num perigoso grupo criminoso, sob indicação de um dos seus passageiros.

Com Mickey Rourke ("The Wrestler") e um fabuloso leque de atores, vindo do realizador de “Living Among Us” Brian A. Metcalf, "Adverse" é apresentado em antestreia mundial a 28 de fevereiro, pelas 21h00, no Grande Auditório do Teatro Municipal Rivoli, no âmbtio da sessão de abertura do Fantasporto.

Site oficial Fantasporto.