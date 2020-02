Um dos filmes mais visionários do cinema, “Blade Runner” valeu a Ridley Scott um lugar entre os cineastas de culto do fantástico.

Esta história de um policial (“blade runner”) que tem como missão capturar e matar “replicantes”, máquinas que dificilmente se distinguem dos humanos, que se tinham apoderado de uma nave e voltado à terra para encontrar o seu criador, tem ressonâncias shakespereanas, e deu a Harrison Ford no protagonista, mas sobretudo a Rutger Hauer que faz de replicante com uma das mortes em filme mais impressionantes do cinema, papéis de indiscutível repercussão.

“Blade Runner” fez a sua antestreia no Fantasporto 1983, na 3ª edição. O festival fez também a Antestreia Europeia da versão “Blade Runner: Director’s Cut” em 1993.

O filme será exibido a 25 de fevereiro, pelas 21h15, no Grande Auditório do Teatro Municipal Rivoli, ainda antes da abertura, no âmbito do "The Best of Fantas", uma vez que o Fantasporto está a festejar 40 anos.

