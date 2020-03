Com Taiwan ainda sob o regime comunista, uma escola luta contra a repressão organizando um clube literário. O monstro, inevitavelmente, virá até eles.

"Detention" é a primeira longa-metragem do realizador John Hsu, já vencedor do Golden Horse Festival. Será apresentado a 5 de março, pelas 21h15, no Grande Auditório do Teatro Municipal Rivoli.

Site oficial Fantasporto.