Quando se viaja no tempo, há riscos inesperados. Para Daniel, as coisas podem acabar em pesadelo.

Realizado por Bruno Bini e produzido pelo conhecido Fernando Meirelles, já nomeado para os Óscares por “Cidade de Deus”, "Loop" conta com os conhecidos actores Bruno Gagliasso e Branca Messina. Será exibido a 7 de março, pelas 21h00, no Grande Auditório do Teatro Municipal Rivoli, no âmbito da sessão de encerramento da 40ª edição do Fantasporto.

Site oficial Fantasporto.