Um padre norte-americano é chamado para realizar um exorcismo. Mas nada corre como é previsto e anos mais tarde ainda está a sofrer as consequências do que fez. Vivendo agora numa pequena aldeia, o padre é perseguido pelas imagens de horror e tentações extraordinárias, numa dualidade que põe em dúvida a sua fé e a presença de Deus nele.

Com várias homenagens a clássicos do horror, o realizador venezuelano Alejandro Hidalgo regressa ao Fantasporto, onde apresentou em antestreia mundial “La Casa del Fin de los Tiempos” em 2014, com o seu segundo filme, uma co-produção falada em inglês e com interpretação notável de Will Beinbrink no papel principal.

A sessão de "The Exorcism of God" realiza-se este domingo, 3 de abril, às 23h00, no Grande Auditório do Teatro Rivoli.

