Anos 70 na Ucrânia Soviética. Os pais de um paraplégico são mortos em casa. A polícia investiga. O filho não pode ser o culpado. Num regresso ao passado, descobre-se um país em crise, uma família abusiva e as amizades que desafiam a morte.

"Sashenka" é um poderoso relato, por vezes chocante, sobre o abuso e as suas consequências na saúde mental. Este filme ucraniano é a segunda longa-metragem do realizador, considerado um dos novos talentos do cinema ucraniano.

Será apresentado esta terça-feira, 28 de fevereiro, às 21h15, no Batalha Centro de Cinema.

