Uma boa notícia para os cinéfilos e fãs do realizador Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio e Robert De Niro: existem novas fotos oficiais de "Killers of the Flower Moon".

Após quase dois anos de notícias apenas com uma foto oficial, a divulgada por DiCaprio a 10 de maio de 2021, a Apple divulgou hoje três novas do 'western' épico com o trio e ainda Lily Gladstone, que interpreta a esposa da personagem de DiCaprio.

Por revelar estão ainda as presenças de atores como Jesse Plemons, nomeado aos Óscares por "O Poder do Cão", e Brendan Fraser, o mais recente vencedor da estatueta de Melhor Ator por "A Baleia".

Com antestreia mundial do no Festival de Cannes a 20 de maio, o filme com três horas e 26 minutos é um dos mais aguardados este ano pois junta pela primeira vez o trio no mesmo filme: De Niro protagonizou vários clássicos de Scorsese, como "Taxi Driver", "Touro Enraivecido" e "Tudo Bons Rapazes"; Leonardo DiCaprio tem no currículo por exemplo "O Lobo de Wall Street", "The Departed", "O Aviador" e "Gangs de Nova Iorque".

A história passa-se nos acontecimentos verídicos no Estado de Oklahoma na década de 1920, quando foram registados vários assassinatos de indígenas da nação Osage após a descoberta de petróleo no seu território.

A 6 de outubro, o filme chegará a alguns cinemas nos EUA, antes de um grande lançamento no dia 20. Fonte da NOS confirmou a estreia portuguesa para um dia antes. Não é conhecida uma data de lançamento específica na Apple TV+.

AS NOVAS FOTOS.

A PRIMEIRA FOTO.