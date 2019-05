"Desde o início da experiência do cinema que o país se destacou da multidão, sendo mesmo a única a competir com os primórdios do sistema de Hollywood, apesar do desequilíbrio notório em termos de recursos", afirma o festival para anunciar que dedicará parte do programa à Dinamarca.

A secção "Flavour of the world" (“sabor do mundo”, na tradução do inglês) exibirá "uma compilação de alguns nomes que marcam a produção contemporânea do país", com duas longas-metragens e cinco curtas feitas entre 2012 e 2019.

O programa exibirá "Um caso real" (2012), de Nikolaj Arcel, e "The Hunt - A Caça", de Thomas Vinterberg, que já passaram pelos cinemas portugueses, e as curtas "The Sound Of Unexpected Death" (2019), de Alexander Bak Sagmo, "Floreana" (2018), animação de Louis Morton, "The Elephant" (2017), de Kerren Lumer-Klabbers, "Weltschmerz" (2017), documentário de Jesper Dalgaard, e "Maja" (2018), primeira obra da atriz Marijana Jankovic.