Os pontos chave da programação da edição de 2020 da Festa do Cinema Francês, que arranca no dia 8 de outubro, no Cinema São Jorge, em Lisboa, foram avançados à Lusa pela diretora deste festival dedicado à cinematografia de França, Katia Adler.

“A escolha da homenagem deste ano da Festa do Cinema Francês com Delphine Seyrig é muito importante porque é um pouco o que se passa hoje no mundo, dos temas importantes sobre as mulheres em defesa da liberdade. Acho que, dos anos 60, quando houve esse movimento para haver mais liberdade para as mulheres, hoje se sabe muito pouco. As adolescentes, que hoje podem andar de minissaia e têm um pouco mais de liberdade, têm de entender de onde veio tudo isso”, afirmou.

Por isso, considera que o tema deste ano, com a atriz, realizadora e ativista Delphine Seyrig “vai ser muito bom para a juventude ver os filmes dela como atriz, mas também como ativista”, um tema que “calha muito bem” nos tempos que se vivem, com uma pessoa que era “muito à frente do seu tempo”.