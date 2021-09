A 20.ª edição da Festa Mundial da Animação vai decorrer de 23 a 31 de outubro, em Amarante, distrito do Porto, e a artista em destaque vai ser a realizadora inglesa Joana Quinn, disse hoje a organização.

Ao longo do evento, a produtora e a sua obra serão homenageadas com uma exposição, uma retrospetiva cinematográfica, uma ‘masterclass’ e uma oficina de cinema de animação.

O mais recente filme da realizadora, “Affairs of the Art”, será igualmente exibido em Amarante.

O evento é organizado pela Casa da Animação – Associação Cultural, contando com o realizador e produtor Abi Feijó como diretor artístico.

A ilustração dos materiais de promoção do evento foi preparada pela realizadora Alexandra Ramires, vencedora do Prémio Nacional da Animação 2020.

A programação será composta por sessões de cinema de animação, ‘masterclasses’, exposições, fórum de animação e oficinas, em vários locais da cidade de Amarante, nomeadamente na Casa da Juventude, Biblioteca Municipal, na antiga cadeia e no Cineteatro Raimundo Magalhães, em Vila Meã.

A organização da 20.ª edição da Festa Mundial da Animação assinala que o evento vai envolver vários agrupamentos de escolas do concelho e jardins de infância.

A Casa da Animação, com sede na cidade do Porto, é uma instituição cultural dedicada à promoção e divulgação do cinema de animação produzido em Portugal.