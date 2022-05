O festival Curtas Vila do Conde promove, entre 24 e 27 de maio, um conjunto de sessões dedicadas aos públicos infantil e juvenil no Teatro Municipal de Vila do Conde.

“Especialmente vocacionadas para os estabelecimentos de ensino, o Festival Escolar - Curtinhas & My Generation vai apresentar as mais recentes obras das competições Curtinhas e My Generation do 30.º Curtas Vila do Conde - Festival Internacional de Cinema”, lê-se num comunicado hoje divulgado pela organização do Curtas.

Este ano, o festival Curtas Vila do Conde decorre entre 9 e 17 de julho.