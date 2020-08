Elio Germano (por "Volevo nascondermi") e Paula Beer ("Undine") foram os últimos distinguidos pelos prémios que agora chegaram ao fim.

Passará ainda a existir uma nova distinção para atores secundários, que se chamará Urso de Prata para Melhor Atuação Secundária.

Seguindo as indicações sanitárias relacionadas com a pandemia que estejam a vigorar em fevereiro de 2021 (o festival decorrerá entre 11 e 21), a organização salientou que também está a desenvolver esforços para que exista uma versão presencial do festival.

"Em tempos de pandemia do novo coronavírus, tornou-se mais claro que ainda precisamos de espaços de vivência analógica na esfera cultural", afirmaram os diretores.

O habitual mercado europeu de cinema, um dos eventos paralelos, acontecerá num modelo híbrido, presencial e online.

Foi ainda anunciada uma resolução para uma das homenagens mais emblemáticas da Berlinale, o Prémio Alfred Bauer, que não foi atribuído este ano após a revelação do passado nazi do primeiro diretor do festival.

No seu lugar surgiu o "Urso de Prata Prémio Especial da 70ª Edição da Berlinale", mas a partir da próxima edição vai passar a ser permanentemente o "Urso de Prata Prémio do Júri" (distinguido-se em relação ao Urso de Ouro para Melhor Filme e Urso de Prata Grande Prémio do Júri).

A organização também publicará uma avaliação história sobre Bauer até ao final do verão.