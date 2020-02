Com as atrizes principais estão Daniel Hendler (Urso de Prata no festival para Melhor Ator em 2004 por "El abrazo partido") e o prolífico Nahuel Pérez Biscayart, este ano também presente na Berlinale com o filme russo "Persian Lessons" ["Lições Persas", em tradução livre].

Érica Rivas, vista há alguns anos nos cinemas portugueses no nomeado aos Óscares "Relatos Selvagens", surge como Inés, uma profissional de dobragem e membro de um grupo coral que, após uma experiência traumática, sofre pesadelos e alucinações, a ponto de se evaporar a demarcação entre fantasia e realidade. Pouco a pouco, os sons ocupam o seu corpo, forçando a protagonista a procurar uma saída.

Uma tensão permanente marca a passagem do filme de Natalia Meta, que jogo com o sono e a vigília, procurando a coexistência dos dois mundos, sem julgar o bem ou o mal.

"Queria apagar a fronteira do bem e do mal" tão característica dos "thrillers", afirmou a realizadora, acompanhada do elenco principal em Berlim.

"Com as janelas abertas"

Os atores Daniel Hendler, Cecilia Roth, Nahuel Perez Biscayart e Erica Rivas com a realizador Natalia Meta

Após a sua estreia no policial "Muerte en Buenos Aires" (2014, inédito em Portugal), Meta explicou que decidiu explorar o género de terror após ler o livro do "mítico" Feiling, falecido prematuramente em 1997 por doença.

O seu problema: "Tenho muito medo de filmes de terror. É sério".

"Mas decidi perder o medo e comecei a ver" filmes do género "em casa, durante o dia, com todas as janelas abertas", confessou.

Assim, "Mulholland Drive", de David Lynch, é uma das grandes referências de "El Prófugo", embora Meta volte a mover novamente as fronteiras e incorpore elementos de comédia – protagonizados principalmente pelo insuportável namorado de Inés, Leopoldo (Daniel Hendler) – e de drama.

Outro protagonista do filme: os sons que enlouquecem Inés e desafiam o espectador ao mesmo tempo.

"O som é quase indistinguível [da ação]. Quando batem á porta, no filme, pode ser perfeitamente a da sua casa", afirma Meta.

Apelo ao aborto legal

Já Érica Rivas levou para Berlinale a voz do movimento social que exige, na Argentina, a legalização do aborto.

"Estamos a pedir o aborto legal no nosso país", afirmou, após milhares de mulheres terem ido para as ruas esta semana com lenços verdes a favor da causa.

Na competição pelo Urso de Ouro, "El Prófugo" enfrentará os últimos trabalhos de realizadores como Abel Ferrara, Philippe Garrel, Sally Potter e Kelly Reichardt.

No ano passado, quem levou o Urso de Ouro foi "Sinónimos", de Nadav Lapid.