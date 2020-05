Porto, 12 mai 2020 (Lusa) - A organização do Festival Internacional de Cinema de Avanca, a realizar em julho, anunciou hoje que os filmes da competição vão ser exibidos em sistema ‘drive-in’, em ecrã gigante ao ar livre, em diversos locais do concelho de Estarreja.

No contexto de pandemia, e com base nas orientações e recomendações da Direção-Geral da Saúde e do Governo, o festival, que se realiza nos dias 18, 22 e 26 de julho, exibirá à noite as longas-metragens da competição internacional, bem como as curtas que a organização está a selecionar, através do sistema ‘drive-in’.

Em comunicado, a organização explica que o ‘drive-in’ não irá acontecer num único lugar, pelo que, antecedendo o festival, serão realizadas sessões em diversos espaços de Avanca e do concelho de Estarreja, no distrito de Aveiro.