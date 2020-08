O realizador norte-americano Abel Ferrara vai ser distinguido em setembro pelo 77.º Festival de Cinema de Veneza, em Itália, pelo contributo para o cinema contemporâneo, foi hoje anunciado.

O festival de Veneza decidiu atribuir o prémio "Glory to the Filmmaker" a Abel Ferrara, "um dos mais interessantes e irreconciliados realizadores da atualidade", afirmou o diretor, Alberto Barbera, em comunicado.

O festival começa a 2 de setembro e Abel Ferrara, de 69 anos, receberá o prémio no dia 5, antes da exibição, em estreia mundial e fora de competição, do documentário "Sportin'Life", mais pessoal e íntimo, sobre a relação do realizador com arte e a criatividade.

"Um dos muitos méritos de Abel Ferrara", afirma o diretor de Veneza, é "a inegável consistência e fidelidade à sua abordagem pessoal, inspirada pelos fundamentos do cinema independente, mesmo quando o realizador teve oportunidade de trabalhar em produções mais convencionais".

O prémio "Glory to the Filmmaker" foi atribuído pela primeira vez pelo festival de Veneza em 2007 ao realizador japonês Takeshi Kitano - que fez um filme que dá nome ao galardão -, tendo já distinguido também nomes como Abbas Kiarostami, Agnès Varda, Al Pacino e Stephen Frears.

A 77.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Veneza decorrerá de 2 a 12 de setembro.