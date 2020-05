Autoridades confirmam datas do festival de cinema mais antigo do mundo, mas com menos filmes.

O Festival de Cinema de Veneza deverá realizar a sua 77ª edição de 2 a 12 de setembro, apesar da COVID-19 ter forçado o cancelamento de outros importantes festivais e eventos culturais em todo o mundo. A confirmação oficial foi feita este domingo (24) por Luca Zaia, o governador da região de Véneto. Existia incerteza pois alguns dias antes a Bienal de Veneza, que organiza o festival e outros eventos culturais, tinha adiado a sua Bienal de Arquitetura para 2021, quando as datas de ambas deviam coincidir. No entanto, Zaia salientou que a de decisão sobre a 17ª Bienal de Arquitetura, presidida por Hashim Sarkis, que devia ocorrer de 29 de agosto a 29 de novembro, após um adiamento de três meses devido à pandemia, se deveu às dificuldades para construir os pavilhões necessários. O Festival de Cinema de Veneza, que geralmente reúne dois mil jornalistas e críticos, mas Zaia avisou que provavelmente terá menos filmes este ano, de modo que as exibições serão agendadas para um público limitado de críticos e com poucos convidados estrangeiros.