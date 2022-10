A próxima edição do festival Olhares do Mediterrâneo está marcada de 14 a 20 de novembro, em Lisboa, e dará destaque ao cinema feito por realizadoras libanesas, revelou hoje a organização.

Esta será a nona edição do festival, que se centra na produção cinematográfica de mulheres oriundas ou que trabalham em países do Mediterrâneo, com uma programação que contará com cerca de 50 filmes.

Segundo a organização, entre 14 e 16 de novembro o festival vai decorrer na Cinemateca Portuguesa, seguindo depois, de 17 a 20 desse mês, para o Cinema São Jorge.

Da programação parcial revelada hoje, o Líbano é o país convidado desta edição, estando prevista a exibição de filmes de realizadoras libanesas na Cinemateca.

Olhares do Mediterrâneo - Women Film Festival é um projeto do grupo Olhares do Mediterrâneo e do Centro em Rede de Investigação em Antropologia.