O documentário "Before Stonewall" (1984), de Greta Schiller e Robert Rosenberg, é um dos filmes selecionados, assim como "The Cockettes" (2002), de Bill Weber e David Weissman, localizado na "psicadélica São Francisco dos anos 60", que abrirá a 5.ª edição do Queer Porto - Festival Internacional de Cinema Queer, a decorrer de 16 a 20 de outubro, no Teatro Rivoli, no Maus Hábitos e na Reitoria da Universidade do Porto.

Organizado pela Associação Cultural Janela Indiscreta, o Queer Porto quer reunir obras que "desafiem leituras", como os filmes de Arthur J. Bressan Jr. "Gay USA" (1977) e "Buddies" (1985), primeira ficção cinematográfica sobre a sida, e "The Archivettes" (2018), de Megan Rossman, que demonstra "a importância dos legados materiais para memória futura", na luta LGBTI+.

O ciclo inclui ainda "uma homenagem a uma figura maior das artes e do ativismo da Sida", com "Self-Portrait in 23 Rounds: a Chapter in David Wojnarowicz's Life, 1989-1991" (2018), documentário de Marion Scemama e François Pain.

Os chamados motins de Stonewall tiveram origem em manifestações espontâneas, de membros da comunidade LGBTI+, que foram crescendo em dimensão e intensidade, após a violenta invasão policial do bar Stonewall, em Greenwich Village, na madrugada de 28 de junho de 1969. Os factos foram também evocados no 23.º festival Queer Lisboa, que decorreu de 20 a 28 de setembro.

No comunicado hoje divulgado, o Queer Porto diz que "os 50 anos passados sobre os motins de Stonewall conduzem inevitavelmente a uma reflexão sobre o que significou meio século dos modernos movimentos de luta LGBTI+, quais as suas conquistas políticas e sociais (...), e o que significou o ativismo para a cultura 'queer'".