O cinema documental do realizador norte-americano William Greaves vai ser mostrado em retrospetiva no DocLisboa, em outubro, numa parceria com a Cinemateca Portuguesa, anunciou hoje a organização do festival.

A retrospetiva “oferece um olhar singular e revelador sobre o trabalho deste ator, realizador, produtor e editor”, que o DocLisboa considera ser uma “figura incontornável do cinema documental e experimental afro-americano”.

Williams Greaves, que morreu em 2014 aos 87 anos, deixou um corpo de trabalho composto por 79 filmes feitos entre 1953 e 2005, que abrange documentário, narrativa, formatos híbridos que contam “uma história vasta e complexa sobre as principais figuras envolvidas na luta pela justiça social, igualdade de oportunidades e respeito”, lê-se na página oficial do cineasta.

Entre as obras de Greaves a exibir no DocLisboa estão “Black Journal” (1968-1970), o primeiro programa de notícias transmitido nos Estados Unidos dedicado à vida dos cidadãos afro-americanos, e o ensaio experimental “Symbiopsychotaxiplasm: Take One” (1968).

Esta retrospetiva é um primeiro anúncio de programação da 23.ª edição do festival de cinema DocLisboa, que decorrerá de 16 a 26 de outubro em várias salas da capital.

A retrospetiva dedicada a William Greaves foi co-programada com o realizador e ensaísta Scott MacDonald, um dos autores do livro “William Greaves: Filmmaking as Mission” (2001).

Em antecipação ao programa geral de outubro, o DocLisboa vai projetar o filme “In the Company of Men” (1969), de Greaves, a 4 de julho na Cinemateca Portuguesa.