A edição de 2021 do IndieLisboa - Festival Internacional de Cinema de Lisboa decorrerá de 21 de agosto a 6 de setembro, revelou a organização.

Tal como no ano passado, as sessões decorrem no Cinema São Jorge, Culturgest, Cinema Ideal e Cinemateca Portuguesa.

A 18.ª edição ajusta-se às restrições vigentes por causa da pandemia, pelo que não se realiza entre abril e maio, como é tradição.

A exceção é a secção IndieJúnior, que vai manter as datas originais.

Ainda assim, para assinalar a reabertura das salas de cinema (prevista para 19 de abril) e a semana em que chegou estar previsto arrancar o festival, acontecerá uma sessão especial na Cinemateca Portuguesa, na qual será anunciada a programação completa da retrospectiva da realizadora Sarah Maldoror.

O programa escolar da secção IndieJúnior, dedicada para os mais novos, mantém-se entre 29 de abril e 14 de maio, já que, pela primeira vez, terá lugar dentro de escolas e não nos cinemas.

Os estabelecimentos de ensinos interessados em receber o IndieJúnior podem inscrever-se através da ligação www.indiejunior.com/escolaslisboa, onde também estará disponível mais informação sobre o programa.

Já o programa dedicado às famílias do IndieJúnior acontecerá em parelelo com o IndieLisboa, a partir de 21 de agosto.