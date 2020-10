O Festival Olhares do Mediterrâneo - Women's Film Festival regressa para a 7`edição, confirmada para 23 e 29 novembro entre o Cinema São Jorge, o ISCTE e a plataforma online Filmin.

O evento promove a exibição de filmes feitos por mulheres oriundas do Mediterrâneo, ou que trabalhem em países mediterrânicos, com o objetivo de divulgar o papel da mulher na criação cinematográfica.

A programação propõe ao público português 55 filmes (curtas e longas-metragens), incluindo 29 estreias nacionais, nove estreias internacionais, duas europeias e cinco mundiais, que passam pelo Cinema São Jorge e pela Filmin, uma decisão derivada da opção de reduzir o número de sessões presenciais por causa da pandemia.

No Cinema São Jorge, de 25 a 29 de Novembro, serão apresentadas 11 longas-metragens e uma seleção de curtas, e os espectadores terão a oportunidade de encontrar algumas cineastas de diversos países.

Já na plataforma online, de 26 de Novembro a 10 de Dezembro estarão disponíveis 10 longas-metragens e 44 curtas, produzidos em 25 países, incluindo Portugal.

Na abertura e encerramento estão filmes galardoados com importantes prémios europeus.

A 25 de Novembro, na sessão de abertura, é apresentado “God Exists, Her Name is Petrunya”, da macedónia Teona Strugar Mitevska, ficção vencedora do Prémio Lux de Cinema do Parlamento Europeu.

O filme de encerramento, a 29 de Novembro, é o espanhol “A Thief’s Daughter”, de Belén Funes, vencedora dos Prémios Goya e Gaudí como Melhor Nova Realizadora. Greta Fernández também arrecadou vários prémios como Melhor Actriz, nomeadamente nos festivais internacionais de San Sebastián e Thessaloniki.

Além dos filmes, a programação paralela desta 7ª edição inclui um vasto leque de mesas redondas, seminários e masterclasses, que começarão a 23 de Novembro no ISCTE-IUL para depois continuar no Cinema São Jorge, e que serão transmitidos em streaming.