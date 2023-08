Segundo a organização, a apresentação do filme está marcado para as 21h45, no castelo de Marvão, no distrito de Portalegre, após a sessão de abertura e a exibição da curta-metragem “Periferias - Um festival de afetos”, de Rui Pedro Tendinha.

O Periferias, que vai para a sua 11.ª edição, é organizado pela Associação Cultural Periferias (Portugal) e Gato Pardo (Espanha) e conta com o apoio dos municípios de Marvão e Valencia de Alcántara e de outras entidades dos dois países.

Com uma aposta “numa cultura descentralizada e em levar a sétima arte a locais sem hábitos de consumo cultural”, destacou a organização, o festival oferece ao público “o melhor cinema internacional protagonizado ou realizado por mulheres”.

A programação do certame inclui a exibição de “Ursos Não Há”, do cineasta iraniano Jafar Panahi, “20 mil Espécies de Abelhas”, da espanhola Estibaliz Urresola, e “Marinheiro das Montanhas”, do brasileiro Karim Aïnouz.

“Matria”, do espanhol Álvaro Gago, ou “Cesária Évora”, documentário da portuguesa Ana Sofia Fonseca, são outras das películas que serão apresentadas.

Os filmes são exibidos em espaços ao ar livre, em locais como a estação de comboios de Beirã, Valencia de Alcántara, La Fontañera, a cidade romana de Ammaia, Castelo de Vide, Salorino, San Vicente de Alcántara, Galegos e Malpartida de Cáceres.

Além do cinema, a música também é protagonista do Periferias, com destaque para concertos de Dile que Sí, DJ Mundo, Os Sabugueiros ou o cabo-verdiano Lemilson do Rosário.

As exposições “A água”, de Bert Holvast, no Museu Cidade Romana de Ammaia, “A luta continua”, na Piscina Fluvial da Portagem, do coletivo Oficina Arara, no salão do Centro Cultural de Marvão, fazem igualmente parte do programa do festival.

Visitas guiadas, encontros de profissionais da cultura, conversas, a entrega do Prémio Internacional Tejo/Tajo Reserva da Biosfera Transfronteiriça e uma homenagem ao falecido realizador Carlos Saura são outras das iniciativas previstas.