Drew Barrymore, uma das maiores estrelas infantis da história do cinema, também não gostou de ver os Golden Raspberry Awards (framboesas douradas) nomearem uma atriz de 12 anos.

Popularmente conhecidos por Razzies, Ryan Kiera Armstrong foi incluída na segunda-feira nas nomeações para pior atriz por uma nova versão do filme "Firestarter" (inédita comercialmente em Portugal), ao lado das consagradas Bryce Dallas Howard (Mundo Jurássico: Domínio"), Diane Keaton ("Mack & Rita"), Kaya Scodelario ("The King’s Daughter") e Alicia Silverstone ("The Requin").

A organização dos "Óscares" dos piores foi acusada de "insensibilidade" e "crueldade" nas redes sociais por atuais e antigas estrelas infantis, críticos de cinema e fãs.

"Isto fez o meu sangue ferver", disse na quinta-feira no seu programa de televisão a antiga estrela de "E.T" e também, curiosamente, do filme original "Firestarter" em 1984.

A atriz começou por explicar ao seu público o que era os Razzies: "São uma cerimónia de prémiss que começou em 1980 como sátira, um pouco como os Óscares mas a versão insultuosa".

"Percebo sermos alvo de gozo, do género é justo, venha ele, mas a Ryan tem 12 anos", acrescentou, antes de informar que a organização dos Razzies recuou com um pedido de desculpa, a remoção da nomeação e a criação de uma nova regra para não voltar a ser nomeado um ator ou cineasta com menos de 18 anos.

"Apenas lhes direi isto, 'Por favor, não façam isto a pessoas que são mais novas. Isso não é simpático", reforçou.

Drew Barrymore recordou que não era a primeira vez que uma estrela infantil tinha sido nomeada: "Aparentemente, eles já nomearam antes algumas crianças, mas não foram apanhados e desta vez foram, porque a verdade é que em 1980 uma pequena cerimónia de prémios da indústria sem o poder das redes sociais era do tipo 'Venham que nós todos conseguimos aguentar'. Mas gora é uma outra forma de permitir publicamente que outros os envergonhem [os atores] e os ridicularizem com plataformas que talvez eles não pudessem ter previsto naquela época. Mas agora eles sabem".

Ainda na quinta-feira num programa do canal CBS, Drew Barrymore descreveu a nomeação como uma forma de 'bullying' contra a jovem atriz.

Repetiu que os atores precisam ter um sentido de humor sobre eles próprios e, questionada se já tinha sido nomeado, respondeu que não tinha a certeza mas já devia pois tem filmes para isso.

"Mas queremos ser cautelosos sobre como falamos com ou sobre as pessoas, porque isso encoraja outras a juntarem-se. Fico contente que as pessoas não tenham entrado na onda do 'vamos gozar com ela' e que, em vez disso, tenham dito 'isto não está certo'", afirmou.

Efetivamente, Drew Barrymore já foi nomeada, sem nunca ganhar: recebeu uma dupla nomeação para pior atriz de 2003 por "Os Anjos de Charlie: Potência Máxima" e "Duplex", e em 2014 por "Umas Férias Inesperadas" (2014), um filme também com Adam Sandler, e em 2001 como secundária em "Freddy em Apuros".