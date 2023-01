Após dois dias de polémica, a organização dos Razzies pediu desculpa e removeu uma atriz de 12 anos da sua lista de nomeações para os seus prémios que "distinguem" os piores no cinema.

Na segunda-feira, os Golden Raspberry Awards (framboesas douradas), popularmente conhecidos por Razzies, incluíram Ryan Kiera Armstrong, de 12 anos, na lista de nomeações para pior atriz por uma nova versão do filme "Firestarter" (inédita comercialmente em Portugal), ao lado das consagradas Bryce Dallas Howard (Mundo Jurássico: Domínio"), Diane Keaton ("Mack & Rita"), Kaya Scodelario ("The King’s Daughter") e Alicia Silverstone ("The Requin").

Nos EUA, a organização dos "Óscares" dos piores foi acusada de "insensibilidade" e "crueldade" nas redes sociais por atuais e antigas estrelas infantis, críticos de cinema e fãs, com destaque para o ator Julian Hilliard, da série "WandaVision", de 11 anos, que descreveu a nomeação como "repulsiva e errada", acrescentando que tinha medo que Armstrong visse a enfrentar "bullying ou pior".

Esta quarta-feira, os Razzies recuaram com um pedido de desculpa, a remoção da nomeação e, "tendo aprendido com esta lição", a criação de uma nova orientação para não voltar a ser nomeado um ator ou cineasta com menos de 18 anos a partir de agora.

"Por vezes, fazem-se coisas sem pensar, depois somos criticados. Depois, percebemos. Foi por isso que os Razzies foram inicialmente criados", disse John Wilson, dos Razzies, em comunicado enviado ao SAPO Mag.

"Nunca quisemos enterrar a carreira de ninguém. É por isso que o nosso prémio de redenção foi criado. Todos fazemos erros, incluindo muito nós", refere outra passagem do texto.

Esta não foi a primeira vez que os Razzies nomearam atores infantis: Gary Coleman foi escolhido a poucos dias de fazer 14 anos em 1982 e Macaulay Culkin tinha 13 anos quando esteve na corrida por três filmes de 1994 para pior ator juntamente com Steven Seagal, Sylvester Stallone e Bruce Willis.

No ano passado, a organização removeu precisamente Bruce Willis de uma categoria exclusiva de piores filmes após se tornar público que o ator sofria de afasia.

Na ocasião, foi também retirada a nomeação para Pior Atriz a Shelley Duvall por "The Shining" por causa da forma como foi tratada na rodagem pelo realizador Stanley Kubrick.

Apesar de deixar de fora da lista a protagonista Ana de Armas, que foi nomeada para os Óscares pela sua interpretação de Marilyn Monroe, "Blonde" recebeu oito nomeações e lidera a lista deste anos aos Razzies.

Com sete nomeações surge "Good Mourning", realizado pelos 'rappers' Machine Gun Kelly e Mod Sun, enquanto "Morbius", que a organização diz ser "o filme mais ridículo do ano", tem cinco nomeações, menos uma que a versão em imagem real de "Pinóquio", de Robert Zemeckis com Tom Hanks, lançada no Disney+, considerada "totalmente desnecessária (e estranhamente assustadora)".

As nomeações para os Razzies foram votadas pela internet por mais de 1100 membros da organização distribuídos por 49 Estados americanos e mais de 20 países estrangeiros, entre cinéfilos, críticos de cinema e pessoas ligadas à indústria cinematográfica americana.

Os prémios foram entregues pela primeira vez em 1981 num cinema de Los Angeles, após uma ideia de veteranos da indústria e estudantes de cinema da Universidade da Califórnia, que escolheram a framboesa como símbolo de troça: o troféu, raramente, recebido pelos seus "vencedores", está avaliado em 4,97 dólares (cerca de 4,56 euros, à cotação do dia).

Os "vencedores" serão conhecidos a 11 de março, um dia antes dos verdadeiros Óscares.