Para além das categorias de Atriz e Atriz Secundária, várias mulheres estiveram no palco a receber a estatuetas nas mais diversas áreas: Barbara Ling e Nancy Haigh pela Direção Artística de "Era Uma Vez em... Hollywood"; Jacqueline Durran pelo Guarda-Roupa de "Mulherzinhas"; Anne Morgan e Vivian Baker (com Kazu Hiro) pela Caracterização de "Bombshell"; Julia Reichert (com Jeff Reichert e Steven Bognar) pelo Documentário "Uma Fábrica Americana".

Um dos momentos da noite foi a vitória de Hildur Guðnadóttir, que foi aplaudida de pé pelo prémio pela Banda Sonora de "Joker", prémio que lhe foi entregue por três outras mulheres - Brie Larson, Sigourney Weaver e Gal Gadot - no maior momento de "girl power" da cerimónia.

"Para as raparigas, as mulheres, as mães, as filhas, que ouvem a música a mexer dentro de si, por favor falem. Precisamos ouvir as vossas vozes", disse a artista islandesa, a primeira mulher a ganhar nesta categoria.

Sentiu-se ainda muita admiração na sala por Carol Dysinger e Elena Andreicheva no momento em que venceram a categoria de Documentário de Curta-Metragem "Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)"; e por Karen Rupert Toliver (com Matthew A. Cherry) quando recebeu a estatueta pela Curta-Metragem de Animação "Hair Love".

VEJA O DESFILE DE ESTRELAS NA PASSADEIRA VERMELHA:

Um palmarés repartido

Roger Deakins recebe o Óscar de Melhor Fotografia por "1917"

Um olhar quase universal sobre o cada vez maior abismo de classes, vale a pena dizer que "Parasitas" foi um surpreendente vencedor na medida em que muitos desejaram, mas poucos acreditaram que a Academia dos Óscares de Hollywood o fosse escolher como Melhor Filme quando o podia "compensar" com a estatueta de Filme Internacional.

O próprio realizador Bong Joon-ho parecia partilhar desta convicção ao receber esse prémio e proclamar que estava "pronto para ficar bêbado", o que voltou a repretir quando foi surpreendo ao ouvir o seu nome para Melhor Realização.

Sempre com Sharon Choi, a tradutora de quem nunca se separou na temporada de prémios e também se tornou uma "estrela", espalhou humildade e elogios pela equipa, mas foi ainda mais longe na categoria dos cineastas, destacando especificamente Martin Scorsese ("O Irlandês"), que disse ter estudado na escola de cinema e que acabou por ser ele próprio ovacionado de pé, e Quentin Tarantino, por ter colocado os seus filmes nas listas anuais de melhores do ano numa altura em que era pouco conhecido fora da Coreia do Sul.

De facto, "O Irlandês" tornou-se um dos maiores perdedores da história dos Óscares, com 10 nomeações sem qualquer vitória, só ultrapassado por "A Grande Decisão" (1977) e "A Cor Púrpura" (1985), com 11 nomeações cada.

Após ganhar os prémios dos sindicatos dos produtores e realizadores, bem como os BAFTA, "1917", de Sam Mendes, era o grande favorito, mas ficou-se pelas estatuetas em categorias técnicas: Fotografia, Mistura de Som e Efeitos Visuais.

Os outros nomeados para Melhor Filme tiveram mais sorte do que "O Irlandês" na cerimónia que se realizou no domingo à noite no Dolby Theatre, em Los Angeles (madrugada de segunda-feira em Portugal).

"Joker", que liderava com 11 nomeações, ganhou prémios para Melhor Ator (Joaquin Phoenix) e Banda Sonora; "Era Uma Vez em... Hollywood" ganhou Ator Secundário (Brad Pitt) e Direção Artística; "Le Mans '66: O Duelo" recebeu estatuetas pela Montagem e Montagem de Efeitos Sonoros.

Para os restantes, uma estatueta: "Marriage Story" viu distinguida Laura Dern como Atriz Secundária; "Mulherzinhas" recebeu o prémio de Guarda-Roupa; "Jojo Rabbit" foi destacado pelo trabalho do realizador Taika Waititi no Argumento Adaptado.

No balanço, a derrocada de "O Irlandês" foi também a da Netflix: o estúdio que liderava com 24 nomeações apenhas ganhou os prémios de Laura Dern e Melhor Documentário.

A abertura da cerimónia não esqueceu as controvérsias

A cerimónia abriu com uma apresentação de Janelle Monáe (e a participação especial de Billy Porter), que cantou uma versão adaptada de "It’s a Beautiful Day in The Neighborhood" (a canção popularizada por Fred Rogers, uma amada personalidade da TV americana, interpretado por Tom Hanks no filme com o mesmo título), que evocou vários filmes do ano passado, elogiou "todas as mulheres que realizaram filmes fenomenais" e o "orgulho por estar ao lado de artistas queer negros".

Estava dada a deixa para Steve Martin e Chris Rock pegarem a seguir na falta de diversidade nas nomeações. Um e outro já foram anfitriões da cerimónia e regressaram para fazer piadas a tudo e todos na abertura do espetáculo, da ausência de mulheres nomeadas e à falta de diversidade (referenciando a única candidata negra entre os atores, Cynthia Erivo, nomeada para melhor atriz, pelo desempenho em "Harriet"), às primárias democratas no Iowa e à "primeira temporada" de "O Irlandês", numa alusão à longa duração do filme, antes de terminarem a dizer que se divertiram muito a "não ser os anfitriões".

Tudo como esperado entre os atores

Brad Pitt com o Óscar de Melhor Ator Secundário

Não houve surpresas nas categorias de interpretação. O primeiro prémio da noite foi o de Melhor Ator Secundário e ouviu-se o nome de Brad Pitt por "Era uma vez em... Hollywood", que assim junta uma nova estatueta para juntar à que recebeu como um dos produtores do vencedor de Melhor Filme "12 Anos Escravo" (2013).

No seu discurso de vitória, Brad Pitt tomou uma posição política ao criticar a recusa do Senado norte-americano de permitir testemunhas no julgamento de impeachment de Donald Trump, mencionando o ex-conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton.

"Se Quentin [Tarantino] fizesse um filme sobre isso, os adultos fariam o correto no final", prosseguiu.

No filme, Pitt interpreta o papel de um duplo e no seu discurso recordou que "é altura de dar um pouco de amor aos nossos coordenadores e equipas de duplos" (estes profissionais têm feito campanha há muitos anos para ter a sua própria categoria nos prémios mais importantes do cinema, argumentando que sua contribuição é igual à dos editores e outros profissionais).

Seguiu-se Laura Dern como Atriz Secundária pelo papel da advogada especializada em divórcios em "Marriage Story", que se desfez em elogios ao casal Noah Baumbach e Greta Gerwig (de "Mulherzinhas"), antes de dedicar o prémios aos seus pais, os lendários Bruce Dern e Diana Ladd.

Melhor Ator por "Joker", Joaquin Phoenix fez um longo discurso sobre a diversidade, que fechou recordando o irmão, o talentoso ator River Phoenix, falecido em 1993.

Renée Zellweger recebeu o Óscar de Melhor Atriz por "Judy".

A aposta forte em momentos musicais

À falta de anfitrião e a antecipada previsibilidade de vários prémios, os produtores da 92ª cerimónia dos Óscares apostaram forte em momentos musicais.

Houve o já referido número de abertura que deixou o público a aplaudir de pé da versão adaptada de "It’s a Beautiful Day in This Neighborhood" cantada por Janelle Monáe.

Também antecipado antes da cerimónia mas nem por isso menos surpreendente foi a reunião das "Elsas do mundo" de "Frozen II: O Reino do Gelo", com as artistas das versões da Dinamarca, Alemanha, Japão, América Latina, Noruega, Polónia, Rússia, Espanha e Tailândia a juntarem-se à norte-americana Idina Menzel e à norueguesa Aurora na interpretação "internacional" da canção nomeada "Into the Unknown".

Chrissy Metz, mais conhecida pela série "This Is Us", interpretou a também nomeada "I'm Standing with You", do filme "Breakthrough", numa atuação que dedicou à mãe e comoveu a autora da canção, a lendária Diane Warren e, claro, subiram ao palco Cynthia Erivo e Sir Elton John para interpretarem as restantes canções nomeadas.

Para não ficarem atrás, Kristen Wiig e Maya Rudolph também "improvisaram" um momento musical antes de apresentarem as estatuetas para Design de Produção e Guarda-Roupa.

Um dos grandes momentos da cerimónia foi a aparição surpresa de Eminem para interpretar "Lose Yourself", a canção vencedora da estatueta por "8 Mile", um momento que voltou a colocar em pé as estrelas no Dolby Theater.

Nas redes sociais, o artista pediu desculpa pelos 18 anos de atraso: vale a pena recordar que ele faltou à cerimónia de 2003 e por isso a sua canção foi a única daquela noite a não ter atuação ao vivo.

O segmento "In Memoriam", que lembra as figuras que partiram durante o último ano, ficou a cargo de Billie Eilish, que cantou uma versão de "Yesterday", dos Beatles.

O primeiro a aparecer nas imagens foi Kobe Bryant e, ao contrários de anos anteriores, os Óscares revelaram maleabilidade para incluir Kirk Douglas, falecido na quarta-feira, aos 103 anos.

Entre 58 personalidades homenageadas estavam ainda nomes como Rip Torn, Diahann Caroll, Terry Jones, Agnès Varda, Danny Aiello, Stanley Donen, Robert Forster, André Previn, Sylvia Miles, Bibi Andersson, Doris Day, Rutger Hauer, Franco Zeffirelli, Seymour Cassel, Peter Fonda e John Singleton.