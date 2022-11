O filme "A cup of coffee and new shoes on", do realizador albanês Gentian Koçi, protagonizado pelos atores Edgar Morais e Rafael Morais, estreia-se na segunda-feira no Festival de Cinema de Tallinn, na Estónia, revelou a produtora.

A longa-metragem conta com coprodução portuguesa de Maria & Mayer, apoio financeiro do Instituto do Cinema e do Audiovisual, e é o filme candidato da Albânia a uma nomeação para os Óscares 2023.

Segundo a produtora portuguesa, o filme terá estreia mundial na competição oficial do festival de Tallinn e deverá chegar aos cinemas portugueses em 2023.

"A cup of coffee and new shoes on" é protagonizado pelos irmãos Rafael e Edgar Morais, no papel dos "gémeos inseparáveis" Agimi e Gezimi, surdos, que terão de ultrapassar um grave problema de saúde de um deles.

"Trata-se de um drama íntimo que aborda questões fundamentais como: O que acontece a um ser humano quando fica completamente mergulhado na escuridão, incapaz de comunicar com o outro e o mundo? O que acontece com um ser humano quando todas as suas janelas de perceção são emparedadas de forma irreversível?", explica a produtora em nota de imprensa.

"A cup of coffee and new shoes on", que foi rodado em Tirana durante a pandemia da covid-19, tem ainda produção da Grécia e do Kosovo.

Formados na Escola Profissional de Teatro de Cascais, Rafael Morais e Edgar Morais têm 33 anos e o trabalho na representação tem acontecido em teatro, televisão, mas sobretudo em cinema.

Um dos mais recentes trabalhos de Rafael Morais foi nas séries "Glória" e "White Lines" e no filme "Amadeo", de Vicente Alves do Ó, no qual interpreta o artista plástico Amadeo de Souza-Cardoso. Edgar Morais, que também trabalha em realização, fez parte do elenco do filme "Restos do Vento", de Tiago Guedes.

O festival Tallinn Black Nights termina no dia 27.