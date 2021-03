A Netflix vai juntar Halle Berry e Mark Wahlberg no "thriller" chamado "Our Man From Jersey" [O Nosso Homem de Jersey, em tradução literal].

Anunciado em maio do ano passado, o projeto foi desenvolvido pelo próprio Mark Wahlberg e a história é descrita como um "blue collar 007". Ou seja, um agente secreto saído da classe proletária de Nova Jersey, pelo que não se espere ver Mark Wahlberg a usar fato, a conduzir um Aston Martin e a pedir Martini "batido, não mexido".

Os detalhes estão a ser mantidos em segredo, o que torna o "casting" de Halle Berry mais intrigante pois a vencedora do Óscar também foi "Bond girl" ao lado de Pierce Brosnan em "007 - Morre Noutro Dia" (2002).

007 - Morre Noutro Dia (2002)

A Netflix também reforça a ligação com a atriz depois de comprar "Bruised", onde além de aparecer à frente das câmaras é também o seu primeiro filme como realizadora. A plataforma ainda não divulgou a data de lançamento para o drama no mundo das artes marciais que teve excelentes críticas.

Apesar da referência à criação de Ian Fleming, o título "Our Man From Jersey" remete diretamente para outra obra emblemática de espionagem, "Our Man in Havana" [O Nosso Agente em Havana], de Graham Greene.

Wahlberg vai ser produtor com Stephen Levinson: trata-se da mesma dupla por detrás de "Spenser: Confidencial", lançado na Netflix a 6 de março do ano passado e visto em 85 milhões de lares nos primeiros 28 dias, um dos maiores sucessos de sempre da plataforma.