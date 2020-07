Já há um grande estúdio de Hollywood interessado no filme que Tom Cruise quer fazer no espaço. E também projeções de quanto vai custar.

A publicação especializada Variety adianta que é a Universal Pictures que está em negociações para ficar com os direitos do projeto histórico anunciado no início de maio, um filme de ação e aventura cuja base de rodagem será a Estação Espacial Internacional.

A parceria do ator de 58 anos envolve o empresário e visionário Elon Musk (também conhecido como uma das pessoas mais ricas do mundo), o dono da SpaceX (a empresa de sistemas aeroespaciais e serviços de transporte espacial) e a própria NASA.