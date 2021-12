"Nanu Tudor", da realizadora moldava Olga Lucovnicova, coproduzido pela Universidade Lusófona, venceu na categoria de Melhor Curta-Metragem Europeia na cerimónia dos prémios da Academia Europeia de Cinema, que está a decorrer este sábado em formato híbrido em Berlim por causa do agravamento da pandemia na Alemanha.

O filme já vencera o Urso de Ouro em Berlim na mesma categoria.

"Nanu Tudor" ("O meu tio Tudor", em tradução livre) é um documentário de vinte minutos, de pendor biográfico, no qual a realizadora aborda uma situação de abuso vivida na infância, no meio familiar e sobre a qual guardou segredo durante vários anos.

Olga Lucovnicova ao receber o seu prémio no festival de Berlim

O filme foi produzido no contexto académico do programa europeu de mestrado DocNomads, do qual Portugal faz parte, através da Universidade Lusófona, juntamente com a Hungria e a Bélgica.

"Nanu Tudor" teve estreia mundial este ano no festival de cinema de Berlim, onde arrecadou o prémio principal da competição de curtas-metragens, com o júri a sublinhar a coragem e a mestria com que Olga Lucovnicova filmou "a complexidade de um trauma de infância".

Olga Lucovnicova nasceu em 1991, na Moldávia, onde estudou cinema. Recebeu depois uma bolsa de estudo para o programa de mestrado em documentário DocNomads, parceria entre Bélgica, Hungria e Portugal.