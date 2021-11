Gal Gadot vai ser a Rainha Má na versão em imagem real do clássico da animação da Disney "Branca de Neve e os Sete Anões".

Segundo a generalidade da comunicação social especializada americana, falta assinar o contrato mas o acordo foi fechado esta semana depois de se ter conseguido encaixar o projeto na apertada agenda da "Mulher-Maravilha".

A Disney passou meses em castings antes de anunciar que a Branca de Neve seria interpretada por Rachel Zegler, que se estreou como atriz ao lado de Ansel Elgort na nova versão do clássico "West Side Story", realizada por Steven Spielberg, que chegará aos cinemas em dezembro, e entretanto já juntou outro projeto importante, a sequela de "Shazam!"

Pelo contrário, a Disney pensou sempre em Gal Gadot para ser a icónica vilã que inspirou todas as que se seguiram.

Segundo o Deadline, pesou na decisão da atriz israelita em aceitar a proposta o ter ficado "intrigada" pela oportunidade de se juntar a estrelas como Angelina Jolie e Cate Blanchett, que se destacaram a interpretar outras vilãs icónicas dos clássicos da Disney em "Maléfica" e "Cinderela".

Rainha Má, a icónica vilã de "Branca de Neve e os Sete Anões" (1937)

A rodagem da nova versão de "Branca de Neve e os Sete Anões" deverá arrancar no próximo ano, com realização de Marc Webb, um cineasta conhecido pela aclamada comédia romântica "(500) Dias com Summer" (2009) e os dois filmes "O Fantástico Homem-Aranha" com Andrew Garfield e Emma Stone (2012 e 2014).

O novo filme irá expandir a história e incluirá novas canções da autoria de Benj Pasek e Justin Paul, que tiveram grande sucesso com os musicais "La La Land" e "O Grande Showman".

A estratégia da Disney em adaptar os seus clássicos da animação para o público contemporâneo já rendeu mais 8,9 mil milhões de dólares nas bilheteiras a nível mundial desde "Alice no País das Maravilhas", de 2010.

Só este ano e apesar do impacto da pandemia, foram lançadas uma nova versão de "Mulan" e ainda "Cruella", uma prequela da animação "Os 101 Dálmatas" centrada na vilã, interpretada por Emma Stone.

Em diferentes fases de preparação para os cinemas ou o Disney+ estão as adaptações de filmes como "A Pequena Sereia", "Bambi", "Pinóquio", "Lilo & Stitch", "O Corcunda de Notra-Dame", "Peter Pan" e "A Espada Era a Lei".

Branca de Neve e os Sete Anões (1937)

Existem várias versões do conto dos irmãos Grimm sobre uma jovem princesa invejada pela sua madrasta e protegida por um grupo de anões, incluindo uma em imagem real de sucesso: "Branca de Neve e o Caçador" em 2012, com a personagem interpretada por Kristen Stewart.

"Branca de Neve e os Sete Anões", de 1937, foi a primeira longa-metragem da Disney e o seu gigantesco sucesso foi determinante para a consolidação do estúdio. Recebeu um Óscar honorário.

Obra-prima absoluta pela qual o tempo não parece passar, não é apenas mais um filme de animação que foi um sucesso: tudo na película se tornou incontornável, da qualidade e elegância da animação à banda sonora de canções inesquecíveis e completamente integradas na narrativa, das personagens eternas à sensação de alegria transbordante que o filme transmitia. Foi um verdadeiro fenómeno comercial, o equivalente ao “Star Wars” ou ao “Avatar” do seu tempo.