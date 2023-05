O filme de animação “Os Demónios do Meu Avô”, de Nuno Beato, vai estrear-se a 22 de junho, revelou a distribuidora.

A estreia do filme, produzido pela Sardinha em Lata, chegou a estar marcada para maio, mas acabou adiada.

“Os Demónios do Meu Avô” é a primeira longa-metragem de Nuno Beato e é também apresentado como o primeiro filme de animação português em ‘stop motion’, ou seja, em animação de volumes.

As figuras de barro da ceramista Rosa Ramalho e a paisagem transmontana servem de inspiração para o imaginário do filme, cuja história se centra em Rosa, uma mulher que ruma à aldeia do avô para se reencontrar com o passado da família.

O filme já passou por vários festivais, nomeadamente o de Annecy, em França, e o Festival de Sevilha, em Espanha, país onde esteve nomeado este ano para os prémios Goya.