O filme "Moço", do realizador português Bernardo Lopes, será exibido em junho em França, no âmbito do "Les Nuits en Or", um programa dedicado a curtas-metragens organizado pela Academia Francesa de Cinema, revelou a organização.

O "Les Nuits en Or" é uma iniciativa anual da Academia Francesa de Cinema destinada a mostrar, em salas francesas, alguns dos filmes premiados por academias de outros países e entre os cerca de trinta filmes selecionados para este ano está "Moço", de Bernardo Lopes.

O filme de Bernardo Lopes, sobre um rapaz que decide não voltar a casa, a braços com a infidelidade da mãe e a ausência do pai, venceu dois prémios da Academia Portuguesa de Cinema em 2021: O prémio Sophia de melhor curta-metragem de ficção e o prémio Nico, de revelação.

Segundo as notas de produção, neste filme o realizador algarvio volta a explorar a temática da adolescência e dos conflitos internos das personagens em processo de crescimento, tal como aconteceu nas obras anteriores, "Ivan" (2017) e "Eva" (2019).

Rodado no Algarve, e produzido em 2020 pela Fado Filmes e Promenade, o filme é protagonizado pelo ator Tomás Andrade, à frente de um elenco que inclui ainda Carloto Cotta, Mafalda Marafusta e Marcela Jacobina.

O programa "Les Nuits en Or" conta com curtas-metragens de animação, documentário e ficção, e está previsto para o mês de junho, durante o qual percorrerá 31 localidades francesas, como Paris, Clermont-Ferrand, Lille, Grenoble, Lyon e Montpellier.