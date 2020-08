“Depois de ter vencido o prémio da Crítica Internacional - FIPRESCI, na Berlinale, onde teve a sua estreia mundial, o prémio de Melhor Filme no festival de Vilnius, na Lituânia, e o prémio Especial do Júri no Festival de Taipei, em Taiwan, a primeira longa-metragem da realizadora Catarina Vasconcelos vence hoje o prémio de Melhor Filme no festival de cinema DokuFest, no Kosovo, um dos mais importantes festivais de documentário da região dos Balcãs”, refere a Portugal Film, num comunicado divulgado no sábado.

“A Metamorfose dos Pássaros”, uma ficção documental de traços biográficos, integrava a secção competitiva internacional de longas-metragens do Dokufest, cuja 19.ª edição está a decorrer desde 7 de agosto, online devido à pandemia da COVID-19.

Segundo a Portugal Film, o júri, que inclui o realizador Patrick Bresnan, a programadora Rebecca de Pas e o escritor e programador Greg de Cuir, “destacou a elegante reconstrução de uma história intemporal e universal e as possibilidades criativas que o cinema de não ficção oferece”, bem como “a brilhante primeira longa-metragem e a vitalidade do cinema português contemporâneo”.

A 19.ª edição do DokuFest termina a 25 de agosto.