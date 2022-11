A somar às opiniões muito positivas tanto dos críticos como dos espectadores, "A Oeste Nada de Novo" está a ser um fenómeno de audiências para a Netflix.

Realizado por Edward Berger, o filme é uma nova adaptação do best-seller de Erich Maria Remarque de 1929 sobre o desespero e medo de um jovem soldado alemão (papel de Felix Kammerer) e dos seus camaradas nas trincheiras da frente oeste da Primeira Guerra Mundial. No elenco destacam-se ainda Daniel Brühl, Sebastian Hülk, Albrecht Schuch e Anton von Lucke.

Em apenas dez dias, o filme de guerra alemão entrou para o sétimo lugar no Top 10 dos títulos originais mais vistos de sempre da plataforma em língua não-inglesa, com 71,45 milhões de horas visualizadas.

O fenómeno de audiências foi notado logo de início: lançado a 28 de outubro, só precisou de três dias para ser o filme "estrangeiro" mais visto na plataforma de toda a semana, com 31,5 milhões de horas.

Na semana entre 31 de outubro e 6 de novembro, as audiências foram de 39,9 milhões de horas, entrando no Top 10 em 90 países, incluindo Portugal. Foi mesmo o segundo mais visto entre todos os filmes na Netflix, apenas perdendo para as 64,08 milhões de horas do britânico "Enola Holmes 2".

Tal como os outros Tops 10, o dos filmes não-ingleses mais vistos de sempre contabiliza as audiências dos primeiros 28 dias de lançamento, pelo que existe a forte possibilidade de "A Oeste Nada de Novo" desalojar os títulos que estão há muito tempo nas duas primeiras posições: o também alemão "Blood Red Sky" (110,52 milhões) e o espanhol "A Plataforma" (108,09).

Esta é a primeira adaptação em alemão da obra de Erich Maria Remarque: a primeira, norte-americana, ganhou o Óscar de Melhor Filme de 1930.

O mesmo pode voltar a acontecer: candidato da Alemanha a uma nomeação para o Óscar de Melhor Filme Internacional, faz parte do três favoritos consensuais para as cinco vagas, juntamente com "Decision to Leave" (Coreia do Sul) e "Close" (Bélgica), à frente de "Holy Spider" (Dinamarca) e "Saint Omer" (França).