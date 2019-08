O filme, que esteve na competição Cineastas do Presente no festival suíço de Locarno, conta a história de um jovem chamado Antonin que, “depois de um longo período de isolamento, redescobre o mundo num centro de reabilitação para pássaros”.

“Neste estranho lugar, os pássaros feridos e as almas perdidas coabitam, embalados pelo ubíquo som dos aviões”, pode ler-se na sinopse disponibilizada pelo festival de San Sebastián.

A secção Zabaltegi-Tabakalera do festival basco é a “mais aberta” do evento, assume a própria organização, que destaca que os 19 títulos a concurso incluem os novos trabalhos de realizadores como Bertrand Bonello, Mati Diop, Takashi Miike y Diao Yinan.

A realizadora franco-senegalesa Mati Diop venceu, este ano, precisamente com “Atlantique”, que vai levar ao País Basco, o Grande Prémio do Júri em Cannes, enquanto Diao Yinan venceu o Urso de Ouro em Berlim, em 2014, marcando agora presença com “The Wild Goose Lake”.

Já Bonello concorreu à Concha de Ouro, prémio máximo de San Sebastián, em 2016, com “Nocturama”, e volta agora ao festival para apresentar “Zombi Child”, que esteve já na Quinzena dos Realizadores em Cannes.

O festival realça ainda a presença do japonês Takashi Miike, responsável por vários filmes de culto no domínio do horror e da ação, que vai apresentar “First Love”, filme que também teve estreia mundial em Cannes.

Maya Kosa e Sérgio da Costa juntam-se assim a Gonçalo Waddington (na quinta-feira anunciado na competição da secção oficial de San Sebastián com a longa-metragem de estreia, “Patrick”) e Tomás Paula Marques (que vai competir com “Em Caso de Fogo” na secção de cinema estudantil).

O Festival Internacional de Cinema de San Sebastián vai decorrer naquela cidade basca entre 20 e 28 de setembro.