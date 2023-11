O filme “Índia”, do realizador português Telmo Churro, e duas coproduções portuguesas foram premiadas no Festival de Cinema de Salónica, que terminou no domingo na Grécia.

“Índia” é a primeira longa-metragem de ficção de Telmo Churro e venceu o prémio Smart7, que é atribuído por uma rede de sete festivais europeus de cinema, criada este ano para alargar o circuito de exibição de cinema europeu e da qual faz parte o IndieLisboa.

O filme, protagonizado por Pedro Inês, José Manuel Mendes, João Carvalho e Denise Fraga, estreia-se nos cinemas portugueses no próximo dia 23.

De acordo com a lista de filmes premiados, o festival grego distinguiu ainda duas coproduções minoritárias portuguesas: “O auge do humano 3”, do realizador argentino Eduardo Williams, e “A cup of coffee and new shoes on”, do realizador albanês Gentian Koçi.

“O auge do humano 3” é um filme experimental rodado em várias partes do mundo, com recurso a uma câmara de 360 graus, contou com a participação da Oublaum Filmes, do produtor Ico Costa. Além de Portugal, participaram a Argentina, Brasil, Peru, Países Baixos, Taiwan, Hong Kong e Sri Lanka.

“A cup of coffee and new shoes on” é protagonizado pelos atores Edgar Morais e Rafael Morais, foi coproduzido por Maria & Mayer, e chegou a ser o candidato da Albânia a uma nomeação para os Óscares 2023.

O 64.º Festival de Cinema de Salónica decorreu de 2 a 12 de novembro.