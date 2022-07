De acordo com a associação cultural MiratecArts, o festival anual de "músicas do mundo", dedicado aos instrumentos de cordas, "chega agora ao grande ecrã", através do trabalho do cineasta Diogo Rola, com o fundador do festival e diretor artístico, Terry Costa.

"É uma forma de chegarmos a muitos mais cantos do mundo. Através da sétima arte, levamos imagens do Pico, do Festival Cordas, dos artistas que cá vivem ou por cá passaram, e incentivamos que mais sinergias sejam criadas e apresentadas", destacou Terry Costa, numa nota enviada às redações.

A MiratecArts, entidade promotora do festival de artes, que tem a sua sede na ilha do Pico, adianta que a sessão especial de apresentação do filme documentário decorre no sábado (dia 30 de julho) às 21:30 locais (22:30 em Lisboa), no auditório da Madalena, ilha do Pico.

Esta sessão especial para o filme documentário conta ainda com atuações de Duo Ilha Negra e dos músicos João da Ilha e Evandro Meneses, com instrumentos de corda.

"O filme consegue viajar mais fácil que o artista", sublinhou Terry Costa.

Temas sociais que são debatidos durante o festival, o processo de construção do evento musical o mais galardoado festival de artes nos Açores, "imagens únicas, nunca antes mostradas, serão apresentadas durante o filme com "o intuito de chegar a muitos festivais e salas de universidades e centros culturais e comunitários pelo mundo fora, acrescentou Terry Costa.